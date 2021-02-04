Карантинні обмеження поки що діятимуть.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що цього року Україна здолає пандемію коронавірусу.

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Про це він заявив під час зустрічі з бізнесом EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions.

«Ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом. Ми очікуємо перемоги в цьому році, а квітень буде показником, як ми будемо рухатися далі», - сказав він.

При цьому він додав, що карантинні обмеження буде продовжено й після квітня.

«Карантин ми будемо продовжувати до 30 квітня, але це, на жаль, не кінцева дата, коли він буде закінчений, він, швидше за все, триватиме в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшенням, можливо, він буде адаптивним», - сказав він.

3 лютого стало відомо, що уряд найближчими днями ухвалить рішення про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.

Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.

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Автор: Дмитро Шварц