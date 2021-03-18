Максим Степанов розповів, що також напружена ситуація у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській областях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у Києві та ще трьох областях України напружена ситуація через спалах коронавірусу.

Про це сказав в ефірі ТСН.

"У нас зараз напружена ситуація у місті Києві. Сьогодні вперше ми зафіксували перевищення по завантаженості ліжок з киснем. Це - 65%. Якщо два дні поспіль вони будуть перевищувати цей показник, то у такому випадку, Київ буде переведений на "червоний" рівень", - зазначив Степанов.

Він розповів, що також напружена ситуація у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській областях.

"Коли область переведена у "помаранчевий" рівень - це вже ознака, що ви повинні звернути на це увагу", - пояснив Степанов.

Чи посилять у Києві карантин

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що звернувся до уряду з проханням посилити карантинні обмеження у Києві.

На запитання, коли Київ може потрапити у "червону" зону, якщо нічого не робити з темпами поширення коронавірусу, Кличко відповів: «Я думаю, що час іде на декілька днів, щонайбільше тиждень».

Він зауважив, що нині рішення посилювати карантин ухвалює уряд, тому звернувся з цим проханням до Кабінету міністрів.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Київ та Вінницьку область посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень у зв'язку із наближенням до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора