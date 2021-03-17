Прем’єр-міністр підкреслив, що якщо "червоний" рівень буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений вводити посилений карантин по всій території країни.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу у випадку погіршення епідемічної ситуації запроваджувати додаткові карантинні обмеження.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"Наразі у нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, збільшення кількості госпіталізацій - запроваджуйте додаткові обмеження... Для вас зараз надано всі повноваження і законом, і урядовими рішеннями", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що якщо "червоний" рівень буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений вводити посилений карантин по всій території країни.

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Автор: Леся Лещенко