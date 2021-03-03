Минулого року уряд запровадив карантин з 12 березня на три тижні, а також з 18 березня заборонив залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення та роботу метрополітенів.

Жорсткі карантинні обмеження, введені навесні минулого року, врятували Україну від італійського розвитку сценарію поширення COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, звітуючи про річницю роботи уряду, на засіданні Кабміну.

"Рівно через тиждень після початку роботи наш уряд запровадив карантин в Україні. Протягом березня ми посилювали обмеження. І багато було критики, але зараз можна чітко сказати, що той карантин врятував Україну від італійського сценарію та зберіг життя тисячам людей", - заявив він.

Шмигаль нагадав, що смертність від COVID-19 в Україні є однією з найнижчих в Європі - менше 1,9%.

Карантин в Україні

Минулого року уряд запровадив карантин з 12 березня на три тижні, а також з 18 березня заборонив залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення та роботу метрополітенів.

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17 березня 2020 року заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торгово-розважальні центри, інші установи розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні були тимчасово припинити свою роботу. Було дозволено лише надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. Дозволялася торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна було здійснювати банківську і страхову діяльність.

25 березня 2020 року Кабмін продовжив карантин до 24 квітня.

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Автор: Леся Лещенко