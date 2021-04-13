Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації міста Дніпро вирішила продовжити дію карантину до 30 квітня.
Про це йдеться у протоколі міськради.
Читайте такожСамі не вірили: у Дніпрі врятували важкого пацієнта з COVID-19 (відео)
До кінця місяця в місті забороняють роботу розважальних закладів і закладів громадського харчування з організацією бенкетів, майстер-класів та публічних заходів.
З 00:00 до 7:00 ресторани та кафе можуть працювати тільки «на виніс». Обмеження також стосуються заповненості приміщень ресторанів та кав’ярень.
Наразі Дніпропетровська область за COVID-показниками перебуває у «помаранчевій» зоні карантину.
Коронавірус в Україні та світі: останні новини
- До лікарень в Одесі нічим возити кисень: місто проситиме допомогти інші країни
- Johnson & Johnson почала поставки вакцини в ЄС
- Україна може отримати 5 мільйонів доз вакцини Hayat-Vax з ОАЕ
- Іспанських школярів перевели на "пляжне" навчання (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram