Наразі Дніпропетровська область за COVID-показниками перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації міста Дніпро вирішила продовжити дію карантину до 30 квітня.

Про це йдеться у протоколі міськради.

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До кінця місяця в місті забороняють роботу розважальних закладів і закладів громадського харчування з організацією бенкетів, майстер-класів та публічних заходів.

З 00:00 до 7:00 ресторани та кафе можуть працювати тільки «на виніс». Обмеження також стосуються заповненості приміщень ресторанів та кав’ярень.

Наразі Дніпропетровська область за COVID-показниками перебуває у «помаранчевій» зоні карантину.

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Автор: Яна Ставська