З понеділка, 5 квітня, дітей пустять у садочки, а школи працюватимуть у змішаному режимі.

Влада Харкова не має наміру закривати дитячі садки та відправляти 1-4 класи на дистанційне навчання.

Про це в четвер, 1 квітня, на брифінгу повідомила директор місцевого департаменту освіти Ольга Деменко, передає прес-служба Харківської міськради.

У понеділок учні молодшої школи повернуться до звичайних занять у класах, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. При цьому навіть якщо місто потрапить до "червоної зони" карантину, ані садки, ані школи повністю закривати не збираються.

"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм потрібно працювати, і часто малюків просто нема на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їх здоров'я", - сказала Деменко.

За її словами, зараз у дитячих садках проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи, а з 43 тис. дошкільнят у Харкові на COVID-19 хворіють лише вісім дітей - усі в безсимптомній або легкій формі.

Читайте такожКоронавірус в Україні б'є рекорди: 421 померлий і понад 17 тисяч нових хворихДля учнів 1-4 класів на стаціонарному навчанні Деменко також обіцяє жорстке дотримання протиепідеміологічних заходів. А ось для старшокласників, яких зрештою перевели на онлайн-навчання, не виключає й офлайн-зустрічей з вчителями.

"Крім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", - повідомила директор Департаменту освіти.

Коронавірус у Харкові

За минулу добу, 31 березня, в Харківській області діагноз COVID-19 підтвердили у 620 осіб. З них 385 - жителі Харківського району (343 - жителі міста Харкова).

Загалом в області зареєстровано 104 424 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 85 286 хворих одужали, 1 980 померли.

У лікарнях Харкова за тиждень від ускладнень коронавірусу померли двоє і перебувають ще четверо "важких" дітей.

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Автор: Катерина Комолова