У КМДА заявили про «не зовсім серйозне» ставлення до карантинних обмежень з боку містян.

Читайте такожВ Україні нині циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу - епідеміологУ зв'язку із критичною ситуацією з COVID-19 в Києві можуть закрити початкову школу, дитячі садки та обмежити роботу транспорту.

«(Епідемічна – УНІАН) ситуація поки що, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку містян. За останні два тижні ми ввели понад тисячу ліжок додатково до 5 тисяч, які були напередодні цієї третьої хвилі. Заповненість їх достатньо серйозна», - заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

«Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли до школи. Ми шукаємо логічні варіанти для роботи міста, але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садочки зокрема, і ухвалювати рішення щодо обмеження роботи транспорту загалом», - додав він.

Карантин у Києві

У столиці минулої доби COVID-19 виявили у 402 людей, 25 хворих померли.

З початку пандемії в Києві зареєстровано 159 тис. 769 випадків COVID-19, подолали хворобу 105 тис. 118 киян, померли – 3 тис. 334.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Києва був встановлений з 23 березня.

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Автор: Костянтин Гончаров