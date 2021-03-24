Нові карантинні заходи обмежують число людей, яких можна везти в салоні транспорту.

Введення жорстких карантинних заходів у Києві спровокувало колапс системи громадського транспорту. На трамвайних і автобусних зупинках утворилися величезні черги.

Читайте такожУ МВС заявили, що штрафувати за відсутність маски на вулиці будуть тільки злісних порушників

Відео з чергами очевидці публікують у київських Telegram-каналах. На одному з роликів незадоволені пасажири навіть заблокували рух трамвая, тому що їм не дозволили сісти в нього.

Коментатори порівнюють нинішню ситуацію з минулорічною - тоді карантинні обмеження на роботу транспорту призвели до появи черг і навіть епізодів насильства на зупинках.

Локдаун у Києві: подробиці

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров