Жорсткі обмеження "червоної" зони набудуть у Львові чинності вже завтра.

Громадський транспорт Львова не зупинятиметься в період посиленого карантину, однак буде працювати з обмеженнями.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, за висновками засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Вже відзавтра у Львові почнуть діяти обмеження «червоної» карантинної зони.

З 25 березня у Львові буде заборонено роботу:

непродовольчих ринків;

закладів харчування, крім онлайн-замовлення та “на виніс”;

торгово-розважальних центрів;

розважальних закладів та нічних клубів;

повністю заборонено масові заходи

Дозволено працювати

аптекам;

зоомагазинам;

квітковим та насінневим магазинам;

магазинам з продажу засобів зв’язку;

магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни;

майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

Салони краси, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни – працюють лише за попереднім індивідуальним записом.

Учні шкіл продовжуватимуть навчатись дистанційно.

Карантин у Львові

МОЗ щодня оновлює індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак раз на 7 днів приймається рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки – «жовтого», «помаранчевого» або «червоного», після чого вводяться відповідні обмежувальні заходи.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що епідемічна ситуація у Львівській області відповідає “червоному рівню” небезпеки.

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Автор: Дмитро Захаров