Громадський транспорт Львова не зупинятиметься в період посиленого карантину, однак буде працювати з обмеженнями.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, за висновками засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Вже відзавтра у Львові почнуть діяти обмеження «червоної» карантинної зони.
З 25 березня у Львові буде заборонено роботу:
- непродовольчих ринків;
- закладів харчування, крім онлайн-замовлення та “на виніс”;
- торгово-розважальних центрів;
- розважальних закладів та нічних клубів;
- повністю заборонено масові заходи
Дозволено працювати
- аптекам;
- зоомагазинам;
- квітковим та насінневим магазинам;
- магазинам з продажу засобів зв’язку;
- магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни;
- майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
Салони краси, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни – працюють лише за попереднім індивідуальним записом.
Учні шкіл продовжуватимуть навчатись дистанційно.
Карантин у Львові
- МОЗ щодня оновлює індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак раз на 7 днів приймається рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки – «жовтого», «помаранчевого» або «червоного», після чого вводяться відповідні обмежувальні заходи.
- Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що епідемічна ситуація у Львівській області відповідає “червоному рівню” небезпеки.
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