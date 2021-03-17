Обмеження діятимуть до 28 березня.

З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджують посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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«Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. Чому ми вирішили не чекати на рішення Кабміну і ухвалювати такі рішення негайно? Динаміка госпіталізації тяжких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання», - написав Садовий.

Що зміниться з 19 березня?

За інформацією міського голови, з 19 березня молодша школа переходить на канікули, старші класи продовжують дистанційне навчання.

Припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики. Заклади громадського харчування працюватимуть «на виніс» та доставку, господарські магазини – на видачу за попереднім замовленням, салони краси та спортивні зали – за індивідуальним попереднім записом.

У торговельних центрах працюватимуть продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Всі масові заходи у місті переносять.

Коронавірус на Львівщині: останні дані

Наразі Львівська область перебуває у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки з поширення COVID-19.

Всього станом на 17 березня COVID-19 діагностували у 43 229 жителів Львова (+497 за попередню добу).

Загальна кількість людей, які захворіли від початку пандемії у Львівській області, становить 89 008 (+884 за попередню добу).

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Автор: Мирослава Бзікадзе