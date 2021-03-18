У Львові з 19 березня діятиме фактичний локдаун.

Мешканці Львові годинами стояли в черзі під дощем заради безкоштовного тесту на коронавірус.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Черги до львівських поліклінік показали у соцмережах. Охочих, кажуть медики, дійсно у рази побільшало: за день тести роблять понад дві сотні людей.

Про погіршення ситуації із захворюваннями у місті говорять і волонтери, в яких закінчилися кисневі концентратори. Усі 67 апаратів нині перебувають на руках. Крім того, півтора десятка людей, які потребують кисневої підтримки, чекають у черзі, йдеться в сюжеті.

Коронавірус у Львові

У місті з 19 по 28 березня запроваджують жорсткий карантин, який фактично є локдауном.

У львівських лікарнях розгорнуть 700 додаткових ліжок.

За минулу добу, 17 березня, в регіоні підтвердили ще 1092 випадки коронавірусної хвороби.

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Автор: Юрій Годован