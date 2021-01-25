З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли майже 1,2 млн осіб, померли більш як 21,9 тис.

Міністерство охорони здоров'я проаналізує епідемічну ситуацію в регіонах щодо захворюваності на COVID-19 на предмет повернення до адаптивного карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

"Поки ми живемо в загальних карантинних обмеженнях. Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. В тому числі в розрізі регіонів, де і яка епідеміологічна ситуація. Згідно нашої стратегії, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину", - сказав Степанов.

Разом з тим, за його словами, щоб країна повернулась до адаптивного карантину, "щоб це було ефективно, потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні й іншому".

Коронавірус в Україні: ситуація на сьогодні

За даними МОЗ, з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли майже 1,2 млн осіб, померли більш як 21,9 тис.

Минулої доби в Україні було виявлено 2 тис. 516 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 63 особи.

Сьогодні Україна вийшла із посиленого карантину і повернулась до обмежень, які діяли у грудні 2020 року. Загалом в країні діють обмеження «помаранчевої» зони.

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Автор: Леся Лещенко