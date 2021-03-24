Рішення Меркель про введення жорстких карантинних обмежень на Великдень розкритикували в Німеччині.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила відмовитися від введення жорсткого карантину на Великдень.

Про це повідомляє Spiegel.

Відповідне рішення Меркель прийняла після розмови з прем'єр-міністрами федеральних земель, назвавши ідею пасхального локдауну помилкою.

"Якщо це можливо, це потрібно своєчасно виправити. Я думаю, що це ще можливо», - зазначила вона.

Рішення Меркель розкритикували в Німеччині.

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Локдаун в Німеччині: що відомо

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.

На Великдень планується введення більш жорстких обмежень. Протягом п'яти днів - з 1 по 5 квітня - передбачається закрити майже всі магазини. Великі сімейні збори будуть заборонені під час свят, при цьому буде дозволено зустрічатися не більше ніж двом сім'ям або до п'яти осіб. Великодні служби переведуть в онлайн-режим. У суботу, 3 квітня, працюватимуть тільки продуктові магазини.

Карантин у Німеччині був введений на початку листопада, а жорсткі обмеження - з 16 грудня 2020 року. У країні в березні почали послаблювати обмеження. Проте нові, більш заразні мутації коронавірусу швидко поширювалися серед населення.

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Автор: Денис Прядко