Ангела Меркель / ілюстрація REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила відмовитися від введення жорсткого карантину на Великдень.
Про це повідомляє Spiegel.
Відповідне рішення Меркель прийняла після розмови з прем'єр-міністрами федеральних земель, назвавши ідею пасхального локдауну помилкою.
"Якщо це можливо, це потрібно своєчасно виправити. Я думаю, що це ще можливо», - зазначила вона.
Рішення Меркель розкритикували в Німеччині.
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Локдаун в Німеччині: що відомо
- Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.
- На Великдень планується введення більш жорстких обмежень. Протягом п'яти днів - з 1 по 5 квітня - передбачається закрити майже всі магазини. Великі сімейні збори будуть заборонені під час свят, при цьому буде дозволено зустрічатися не більше ніж двом сім'ям або до п'яти осіб. Великодні служби переведуть в онлайн-режим. У суботу, 3 квітня, працюватимуть тільки продуктові магазини.
- Карантин у Німеччині був введений на початку листопада, а жорсткі обмеження - з 16 грудня 2020 року. У країні в березні почали послаблювати обмеження. Проте нові, більш заразні мутації коронавірусу швидко поширювалися серед населення.
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