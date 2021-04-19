У ФРН щодня фіксують по 20 тисяч нових інфікованих.

Відразу кілька європейських держав вирішили послабити карантин. Серед них – Португалія та Швейцарія. Тим часом у Німеччині, навпаки, – заговорили про введення жорсткого локдауну через третю хвилю пандемії.

Читайте такожДекілька областей України близькі до виходу з "червоної зони" - ШмигальПро це йдеться в сюжетах ТСН.

Послаблення карантину у Швейцарії та Португалії

Зазначається, що в Португалії вперше за 2 місяці в більшості районів відкрилися торгові центри, а в навчальні заклади повернулися всі школярі.

У Швейцарії відкрилися тераси ресторанів та тренажерні зали.

Посилення карантину в Німеччині

А ось у Німеччині, щоб подолати третю хвилю пандемії, збираються посилювати карантинні обмеження.

«Там фіксують майже по 20 тисяч нових інфікованих в день, а ліжка в реанімаціях заповнюються», – йдеться в сюжеті.

І щоб закрити країну на карантин, уряд ініціює зміни в законодавстві.

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Автор: Катерина Шварц