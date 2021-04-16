В Одесі через масове інфікування співробітників COVID-19 зачинили будівлю міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення міститься у протоколі позачергового засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міської ради, що відбулося 14 квітня.
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За результатами наради вирішено організувати 15-16 квітня дезінфекцію в адміністративній будівлі мерії, обмежити доступ до службових приміщень майже всіх співробітників до 25 квітня. Виняток - заступники мера та окремі співробітники, які будуть внесені до відповідного списку.
Крім того, всіх співробітників, які чергуватимуть у мерії з 19 по 25 квітня, протестують на коронавірус.
Засідання виконкому, заплановане у квітні, відбудеться в обмеженому режимі за участю лише членів виконавчого комітету. Скасовано до 25 квітня всі робочі зустрічі та наради в адміністративній будівлі мерії.
«Забезпечити припинення фізичної взаємодії співробітників, що працюють в основній адмінбудівлі (Думська, 1), з іншими працівниками структурних підрозділів Одеської міської ради ...», - зазначається у протоколі.
Документообіг буде здійснюватися через поштову скриньку біля входу до будівлі.
За даними керівника міської організації політсили «За майбутнє» Сергія Калинчука, вчора в Одеській міськраді за адресою площа Думська, 1, проводилася санітарна обробка.
«За останній тиждень на COVID-19 захворів 41 співробітник», - зазначив Калинчук на своїй сторінці у Facebook.
Водночас у мерії міста уточнили журналістам, що за останній тиждень захворіли близько 30 співробітників.
Коронавірус в Одесі
- За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на 16 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 124 764 випадки COVID-19. З них 58 300 осіб - жителі Одеси.
- За останню добу на COVID-19 захворіли 516 одеситів, загалом у регіоні зареєстровано 1 315 нових випадків захворювання.
- За даними на 16 квітня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 279 пацієнтів з COVID-19, з них 57 осіб - у стані середньої тяжкості. У важкому стані 222 пацієнти, з них чотири людини підключені до апаратів ШВЛ.
За даними на 8:00 16 квітня, в опорних лікарнях Одеси вільні 97 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків COVID-19 у дітей (сім дівчаток і один хлопчик).
За останню добу від COVID-19 одужали 388 жителів Одеси.
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