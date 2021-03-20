Також на Дніпропетровщині мають вжити заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення.

Дніпропетровську область через погіршення ситуації з коронавірусом перевели в "помаранчеву" зону карантину.

Відповідне рішення було ухвалено 20 березня на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Дніпропетровської облради.

Через це в регіоні забороняються: проведення масових заходів за участю понад 20 осіб; робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури. Крім того, діють обмеження "жовтої" і "зеленої" зон.

Зазначається, що ввести посилений карантин і обмеження, які відповідають "червоному" рівню на Дніпропетровщині можуть, якщо в регіоні впродовж тижня буде перевищення по одному з цих показників:

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завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Також комісія затвердила пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Олександр Топчій