Головний державний санлікар заявляє, що в Черкаській та Рівненській областях немає підстав для переведення їх в "червону зону".

Харківська область упродовж найближчих днів може увійти до “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

"Погіршення епідемічної ситуації спостерігається у Харківській області. Область впродовж найближчих днів може увійти до "червоного" рівня епідемічної небезпеки за визначеними постановою Кабінету міністрів критеріями", - написав він.

"Щодо Черкаської та Рівненської областей, то бачимо, що зайнятість всіх "ковідних" ліжок у Черкаській області зараз становить - 49%, у Рівненській - 60 %, ліжок з киснем у Черкаській - 46%, що менше від встановленого показника у 65%", - зазначив Ляшко.

За його словами, це свідчить про відсутність ризику колапсу локальної медичної системи у зазначених регіонах, тому прийнято рішення про продовження посиленого моніторингу і не встановлювати в цих областях "червоного" рівня епідемічних обмежень.

Читайте такожЗапорізька та Хмельницька області 9 квітня перейдуть у "червону" зону

Ляшко повідомив, що сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення, що з 9 квітня у Хмельницькій та Запорізькій областях діятиме "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Він нагадав, що у Хмельницькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищені наступні показники, зокрема рівень госпіталізацій складає 131 особа на 100 тис. населення, завантаженість ліжок з киснем - 68,2%.

Він зазначає, що в Запорізькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищені два показники: рівень госпіталізацій - 77 осіб на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків складає - 21,8%.

Коронавірус в Україні: що відомо

Станом на ранок 7 квітня зафіксовано 15 тис. 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 тис. 587 осіб, померли – 481, одужали – 11 тис. 472.

Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу і за кількістю виявлених нових випадків захворювання.

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Автор: Надя Пришляк