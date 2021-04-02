Голова МОЗ зазначив, що введений в країні адаптивний карантин приносить результати.

Запровадження комендантської години в Україні через ситуацію з поширенням коронавірусу не обговорюється.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

Він нагадав, що запровадження комендантської години можливе тільки в умовах надзвичайного стану, рішення про який ухвалює Верховна Рада.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть суто юридично, можливе, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, погодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - сказав він.

Степанов зазначив, що введений в країні адаптивний карантин приносить результати. При цьому він підкреслив, що необхідно дотримуватися існуючих карантинних заходів.

Читайте такожВ Україні вперше виявили майже 20 тисяч інфікованих COVID-19, 433 людини померли

"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині. Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, тому що вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали доєднуватися інші області, але водночас стабілізується ситуація в перших двох. Тут є інша річ: все, що нам потрібно - щоб дотримувалися тих карантинних обмежень, які є. Коли в Києві червоний рівень епідбезпеки й водночас проходять ярмарки - це неприпустимо", - сказав він.

Чутки про введення комендантської години в Києві

31 березня видання "Сьогодні" із посиланням на високопоставлене джерело в МВС повідомило, що Верховна Рада може розглянути питання введення в Києві комендантської години - заборони на переміщення вулицями після 22:00.

За словами співрозмовника журналістів, питання, найімовірніше, буде розглянуто Радою 6 квітня, у вівторок.

Своєю чергою, джерела РБК-Україна стверджують, що українська влада не планує вводити комендантську годину через ситуацію з поширенням коронавірусу. Але можливі подальші посилення обмежень.

Комендантська година: що це

Комендантська година - це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу.

На зазначеній території посилюється патрулювання та охорона об'єктів, а також вводиться пропускний режим.

Читайте такожОприлюднено рішення КМДА про локдаун в Києві: як працювати обмеження

Локдаун в Києві

З 5 квітня у Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.

З наступного тижня весь громадський транспорт в Києві, в тому числі метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури. Також закриваються всі садочки й школи.

Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.

Головні новини України та світу на ранок 2 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій