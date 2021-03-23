На території області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у Telegram за результатами позачергового засідання комісії.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 год 00 хв 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив міністр.

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Карантин в Україні: що відомо

З 24 лютого в Україні вводять адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

Станом на 22 березня МОЗ включило до "червоної" зони Київ, а також 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька.

З 24 березня "червоний" рівень встановлюється на території Київської та Сумської областей.

МОЗ щодня оновлює індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки - "жовтого", "помаранчевого" або "червоного", після чого вводяться відповідні обмежувальні заходи.

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Автор: Леся Лещенко