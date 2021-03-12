Держава поки не розглядає впровадження міжнародних свідоцтв про проведення імунізації, розповів Ляшко.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що жорсткий карантин в Україні можуть ввести, якщо медична система опиниться на межі колапсу.

Читайте такожНазвано три регіони, що опинилися на порозі "червоної" зони карантину (відео)Заяву він зробив в ефірі телеканалу "Україна 24".

У дев'яти регіонах України показник госпіталізованих хворих на COVID-19 перевищено.

У "червоній зоні" – Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська області та Буковина. В лікарнях цих регіонів вже не вистачає місць.

За його словами, держава поки не розглядає впровадження міжнародних свідоцтв про проведення імунізації.

"У світі вакцинували 0,8% всього населення, тому робити привілеї для вакцинованих при перетині кордонів або відвідуванні будь-яких закладів – це передчасна акція. Сьогодні немає рівного доступу одночасно для всіх бажаючих зробити щеплення. Тому ми повинні розуміти – вакцинація це насамперед сьогодні захист груп ризику і запобігання негативних наслідків", – сказав Ляшко.

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Автор: Людмила Жерновська