Прогнози Міністерства охорони здоров'я щодо зростання захворюваності на коронавірус в Україні справдилися.

У МОЗ розраховують на зменшення кількості випадків захворювання на COVID-19 в Україні, але є декілька змінних, які можуть повпливати на цей процес.

Про це розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

"Треба дотримуватись противоепідемічних норм, які чітко встановлені постановою Кабінета міністрів України про карантин. Ми маємо сьогодні чотири області, які віднесені до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Там карантин повинен бути жорсткіший. Такий, наприклад, як був під час зимового карантину. Не повинні працювати заклади громадського харчування, місця масового скупчення. Це дозволить запобігти поширенню коронавірусної хвороби і стримати будь-яку мутацію, будь-якого штаму коронавірусу і запобігти нам введення жорсткого локдауну на території всієї країни. Коли ми говорили і запроваджували карантин зимовий, ми говорили, він потрібен для того, щоб спокійніше пройти зростання захворюваності, яке прогнозується на середину-кінець лютого", - заявив Ляшко.

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Він стверджує, що прогнози Міністерства охорони здоров'я щодо зростання захворюваності на коронавірус в Україні справдилися.

"Зростання відбулось, наші прогнози, на жаль, також справдились. Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Далі буде потенційно ми розраховуємо на зменшення кількості випадків, але є декілька змінних, які можуть повпливати на цей процес. Ці змінні стосуються самого вірусу", - сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що COVID-19 продовжує набирати агресивності.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

Найважча ситуація склалась на Прикарпатті та на Буковині.

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Автор: Олег Давигора