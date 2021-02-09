За словами Ляшка, "ключовою річчю" в цій моделі адаптивного карантину буде спроможність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу усім, хто її потребує.

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Ми запропонуємо уряду новий світлофор зони епідеміологічної небезпеки, які будуть існувати уже в середині лютого, можливо, наприкінці лютого. Вони будуть поділені на декілька зон - три або чотири, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується і де потрібно вживати відразу додаткові заходи", - сказав він.

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За словами Ляшка, "ключовою річчю" в цій моделі адаптивного карантину буде спроможність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу усім, хто її потребує.

"Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині, вони будуть зелений, жовтий, помаранчевий. Але вони в першу чергу будуть стосуватися не карантинних обмежень, які запроваджують на тій чи іншій території. Вони в першу чергу будуть звітувати та показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в цьому конкретному регіоні, що може призвести до негативного наслідку, тобто збільшення кількості хворих та госпіталізованих", - пояснив заступник міністра.

Карантин в Україні: що відомо

3 лютого повідомлялося, що уряд найближчими днями прийме рішення про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на "червону", "зелену", "помаранчеву" зони з оглядкою на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування і показник динаміки зростання випадків інфікування.

Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

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Автор: Леся Лещенко