Міністерство охорони здоров'я оновило епідемічне зонування: до «червоної» зони карантину потрапила ще одна область – Чернігівська.
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Таким чином, станом на сьогодні в Україні всього 11 регіонів з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки:
- Київ,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
У «помаранчевій» зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
У «жовтій» зоні залишається лише один регіон - Херсонська область.
Карантин в Україні: що відомо
Україна повернулася до адаптивного карантину з 24 лютого.
Регіони діляться на «зелену»,«жовту», «помаранчеву» і «червону» зони, в яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.
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