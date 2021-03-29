Як відомо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину.

Міністерство охорони здоров'я оновило епідемічне зонування: до «червоної» зони карантину потрапила ще одна область – Чернігівська.

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Таким чином, станом на сьогодні в Україні всього 11 регіонів з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки:

Київ,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

У «помаранчевій» зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

У «жовтій» зоні залишається лише один регіон - Херсонська область.

Карантин в Україні: що відомо

Україна повернулася до адаптивного карантину з 24 лютого.

Регіони діляться на «зелену»,«жовту», «помаранчеву» і «червону» зони, в яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

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Автор: Катерина Шварц