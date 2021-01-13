Посилені карантинні обмеження діятимуть в Україні до 24 січня.

Карантинні обмеження в Україні будуть збережені після завершення січневого локдауну й триватимуть упродовж усього поточного року.

Про це виданню "Обозреватель" розповіли джерела в Кабінеті міністрів.

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Як пише ЗМІ, бізнес відновить роботу після 24 січня, однак загальні обмежувальні заходи можуть зберігатися в Україні навіть до 2023 року. Ці плани спираються на прогноз лікарів, відповідно до якого до того часу більшість населення планети вже перехворіє на коронавірус.

"Після 24 січня відкриється бізнес, але обмеження триватимуть весь цей рік. А взагалі по наших розрахунках карантин запланований до 2023 року", – уточнило джерело.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

У Кабміні кажуть, що посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.

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Автор: Юрій Годован