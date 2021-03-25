На території області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити з 27 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Миколаївської області.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у Telegram-каналі за результатами позачергового засідання комісії.

"З 00:00 27 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території Миколаївської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.

Карантин в Україні: що відомо

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля COVID-19.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні у "червоній" зоні епіднебезпеки поширення COVID-19 перебувають Київ та 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька.

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"Жовтою" є лише Херсонська область, а усі інші області країни - у "помаранчевій" зоні. "Зелених" областей в країні взагалі немає.

Станом на 25 березня офіційно у "червоній зоні" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 перебувають місто Київ, Житомирська, Сумська, Київська, Одеська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

В Україні минулої доби зафіксували 16 тис. 669 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 362 особи.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135.

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Автор: Костянтин Гончаров