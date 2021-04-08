Херсонська область залишається єдиним регіоном в Україні, який входить в "жовту" карантинну зону.

У Тернополі, Чернігові та Херсонській області посилюють карантин.

Як повідомляє прес-служба Тернопільської міськради, місто переходить на посилений варіант карантину. Рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19.

Тернопіль

З 8 квітня в Тернополі вводяться наступні обмеження:

на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за дотриманням карантинних заходів;

робота розважальних закладів заборонена;

скасовано всі масові заходи за винятком офіційних спортивних;

всі богослужіння та інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.

Читайте такожЛокдаун у Львові продовжили до 19 квітня

З 12 квітня в Тернополі вводяться додаткові карантинні заходи:

учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи навчатимуться у звичайній формі;

проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;

всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на винос".

Чернігів

Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради, з 8 квітня в місті заборонено:

відвідування всіх закладів культури (театри, кінотеатри, музеї);

проведення релігійних заходів на площі менш як 10 кв. м на одну людину;

проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів, де будуть понад десять осіб;

відвідування басейнів, спортивних споруд;

забороняється перебувати без маски на площах загального користування: вулицях, скверах і. т. д.

Читайте такожМОЗ оприлюднило нові дані про побічні ефекти від вакцини Covishield

Херсонська область

Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації, карантин посилять на території Скадовського, Генічеського та Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської громад.

Нагадаємо, Херсонська область - єдиний регіон, який ще входить в "жовту" карантинну зону.

У зазначених регіонах Херсонської області буде заборонена:

робота барів, кафе і ресторанів (при цьому залишається дозволена доставка і випуск товарів навинос);

робота торгово-розважальних центрів та інших непродовольчих магазинів;

робота непродовольчих ринків.

Також забороняється відвідування культурних закладів та проведення масових заходів, закриваються спортивні зали та фітнес-центри, а також - дитячі садки.

Громадський транспорт зможе перевозити пасажирів не більше 50% від кількості місць для сидіння.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко