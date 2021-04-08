У Тернополі, Чернігові та Херсонській області посилюють карантин.
Як повідомляє прес-служба Тернопільської міськради, місто переходить на посилений варіант карантину. Рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19.
Тернопіль
З 8 квітня в Тернополі вводяться наступні обмеження:
- на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за дотриманням карантинних заходів;
- робота розважальних закладів заборонена;
- скасовано всі масові заходи за винятком офіційних спортивних;
- всі богослужіння та інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.
Читайте такожЛокдаун у Львові продовжили до 19 квітня
З 12 квітня в Тернополі вводяться додаткові карантинні заходи:
- учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи навчатимуться у звичайній формі;
- проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;
- всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на винос".
Чернігів
Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради, з 8 квітня в місті заборонено:
- відвідування всіх закладів культури (театри, кінотеатри, музеї);
- проведення релігійних заходів на площі менш як 10 кв. м на одну людину;
- проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів, де будуть понад десять осіб;
- відвідування басейнів, спортивних споруд;
- забороняється перебувати без маски на площах загального користування: вулицях, скверах і. т. д.
Читайте такожМОЗ оприлюднило нові дані про побічні ефекти від вакцини Covishield
Херсонська область
Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації, карантин посилять на території Скадовського, Генічеського та Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської громад.
Нагадаємо, Херсонська область - єдиний регіон, який ще входить в "жовту" карантинну зону.
У зазначених регіонах Херсонської області буде заборонена:
- робота барів, кафе і ресторанів (при цьому залишається дозволена доставка і випуск товарів навинос);
- робота торгово-розважальних центрів та інших непродовольчих магазинів;
- робота непродовольчих ринків.
Також забороняється відвідування культурних закладів та проведення масових заходів, закриваються спортивні зали та фітнес-центри, а також - дитячі садки.
Громадський транспорт зможе перевозити пасажирів не більше 50% від кількості місць для сидіння.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Оприлюднено графік поставок COVID-вакцин: коли і скільки отримає Україна
- "Ситуація складна": ще одна область опинилася на межі "червоної" зони
- Запорізька та Хмельницька області 9 квітня перейдуть у "червону" зону
- Степанов пояснив, як в Україні робити по 6 мільйонів щеплень від COVID за місяць
- В Україні за добу різко підскочило число нових хворих на коронавірус
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram