Кількість хворих коронавірусом в Україні зростає з кожним днем / фото УНІАН

У Тернополі, Чернігові та Херсонській області посилюють карантин.

Як повідомляє прес-служба Тернопільської міськради, місто переходить на посилений варіант карантину. Рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19.

Тернопіль

З 8 квітня в Тернополі вводяться наступні обмеження:

  • на вході в ТРЦ повинні будуть чергувати працівник центру і співробітник правоохоронних органів для контролю за дотриманням карантинних заходів;
  • робота розважальних закладів заборонена;
  • скасовано всі масові заходи за винятком офіційних спортивних;
  • всі богослужіння та інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.

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З 12 квітня в Тернополі вводяться додаткові карантинні заходи:

  • учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи навчатимуться у звичайній формі;
  • проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;
  • всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на винос".

Чернігів

Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради, з 8 квітня в місті заборонено:

  • відвідування всіх закладів культури (театри, кінотеатри, музеї);
  • проведення релігійних заходів на площі менш як 10 кв. м на одну людину;
  • проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів, де будуть понад десять осіб;
  • відвідування басейнів, спортивних споруд;
  • забороняється перебувати без маски на площах загального користування: вулицях, скверах і. т. д.

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Херсонська область

Як повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації, карантин посилять на території Скадовського, Генічеського та Херсонського районів, а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської громад.

Нагадаємо, Херсонська область - єдиний регіон, який ще входить в "жовту" карантинну зону. 

У зазначених регіонах Херсонської області буде заборонена:

  • робота барів, кафе і ресторанів (при цьому залишається дозволена доставка і випуск товарів навинос);
  • робота торгово-розважальних центрів та інших непродовольчих магазинів;
  • робота непродовольчих ринків.

Також забороняється відвідування культурних закладів та проведення масових заходів, закриваються спортивні зали та фітнес-центри, а також - дитячі садки.

Громадський транспорт зможе перевозити пасажирів не більше 50% від кількості місць для сидіння.

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Автор: Денис Прядко