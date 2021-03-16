За словами міністра охорони здоров'я, вони найближче всіх до переходу на "червоний рівень" епіднебезпеки.

Київ і Вінницька область мають посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень у зв'язку з наближенням до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

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"Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, достатньо напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче всіх до переходу на "червоний рівень". Тому я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування - посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести якісь додаткові обмеження", - зазначив Степанов.

Так, за його словами, на сьогодні є приклад у Львові, коли після його нещодавнього візиту мер міста Андрій Садовий прийняв рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за минулу добу підтвердили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби. 15 березня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

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Автор: Леся Лещенко