Кабінет міністрів планує продовжити карантинні обмеження в Україні до 30 квітня 2021 року, але на м'якших умовах.
Читайте такожУ США через мутацію коронавірусу переглянули стратегію вакцинаціїПро це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.
"Ми вже розробили нормативний акт, який регулюватиме карантинні обмеження в Україні. Карантин планується продовжити до 30 квітня. Водночас, ми пом'якшимо загальні умови, виходячи з ситуації", - сказав він.
Жорсткі карантинні обмеження можуть бути запроваджені в певних регіонах, залежно від завантаженості лікарень або зростання захворюваності більш ніж на 50% за останні сім днів.
"Поки що в Україні немає жодної області, яка потрапила б у ці критерії, при яких довелося б запроваджувати жорсткий карантин", - додав міністр.
Степанов також зазначив, що при запровадженні жорсткого карантину громадський транспорт продовжить працювати.
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