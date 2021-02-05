Жорсткий карантин може бути запроваджений у певних регіонах.

Кабінет міністрів планує продовжити карантинні обмеження в Україні до 30 квітня 2021 року, але на м'якших умовах.

Читайте такожУ США через мутацію коронавірусу переглянули стратегію вакцинаціїПро це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

"Ми вже розробили нормативний акт, який регулюватиме карантинні обмеження в Україні. Карантин планується продовжити до 30 квітня. Водночас, ми пом'якшимо загальні умови, виходячи з ситуації", - сказав він.

Жорсткі карантинні обмеження можуть бути запроваджені в певних регіонах, залежно від завантаженості лікарень або зростання захворюваності більш ніж на 50% за останні сім днів.

"Поки що в Україні немає жодної області, яка потрапила б у ці критерії, при яких довелося б запроваджувати жорсткий карантин", - додав міністр.

Степанов також зазначив, що при запровадженні жорсткого карантину громадський транспорт продовжить працювати.

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Автор: Ганна Нагорна