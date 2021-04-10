Віктор Ляшко зазначив, що запровадження "червоної" зони на Прикарпатті продемонструвало позитивний результат

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що наступною покинути "червону" зону епіднебезпеки може Закарпатська область.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - написав він.

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Ляшко зазначив, що запровадження "червоної" зони на Прикарпатті продемонструвало позитивний результат: область вийшла із найсуворішого рівня епідемічної небезпеки, адже там стабілізувались показники госпіталізації.

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Автор: Олег Давигора