Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що наступною покинути "червону" зону епіднебезпеки може Закарпатська область.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
"Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - написав він.
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Ляшко зазначив, що запровадження "червоної" зони на Прикарпатті продемонструвало позитивний результат: область вийшла із найсуворішого рівня епідемічної небезпеки, адже там стабілізувались показники госпіталізації.
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