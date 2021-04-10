Закарпатська область може покинути "червону" зону епіднебезпеки / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що наступною покинути "червону" зону епіднебезпеки може Закарпатська область. 

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - написав він. 

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Ляшко зазначив, що запровадження "червоної" зони на Прикарпатті продемонструвало позитивний результат: область вийшла із найсуворішого рівня епідемічної небезпеки, адже там стабілізувались показники госпіталізації.

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Автор: Олег Давигора