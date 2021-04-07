Наразі у "червоній" зоні знаходяться 12 областей та Київ.

З п'ятниці, 9 квітня, ще у двох областях – у Запорізькій та Хмельницькій – діятимуть карантинні обмеження «червоної» зони.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов у своєму Telegram-каналі.

Читайте також"Ситуація складна": ще одна область опинилася на межі "червоної" зониЗа його словами відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Комісія вирішила встановити з 9 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областей», – зазначив міністр.

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Автор: Катерина Шварц