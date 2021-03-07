1300 осіб допустили до участі в тестовому заході в найбільшому мюзик-холі Амстердама.

В Амстердамі влаштували вечірку для 1300 осіб. Влада вперше за рік дозволила людям вийти на танцмайданчик, щоб вивчити можливості ослаблення карантину.

Читайте такожАмериканські вчені розповіли про можливі небезпеки трьох нових штамів коронавірусуПро це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

1300 осіб допустили до участі в тестовому заході в найбільшому мюзик-холі Амстердама ZiggoDome.

За допомогою цього експерименту влада хоче вивчити можливість скасування заборони на проведення масових заходів.

Всім гостям необхідно було отримати негативний результат тесту на коронавірус за 48 годин до заходу. Через п'ять днів вони могли зробити ще один тест.

Присутніх розділили на шість груп. Кожна група дотримувалася різних принципів соціального дистанціювання і носіння масок, а також мала різний ступінь свободи пересування. Вони носили бирки, за допомогою яких всі їхні рухи та контакти відстежувалися.

Урядові радники зможуть використати дані про їх поведінку для прийняття рішень про можливе ослаблення карантинних заходів.

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Автор: УНІАН