До "червоної" зони потрапила Полтавська область.

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік карантинних зон України.

Читайте такожЕксперт ВООЗ прогнозує, що коронавірус з часом стане сезонним захворюваннямДані опубліковано на сайті МОЗ.

До "червоної" зони потрапила Полтавська область.

Крім неї там знаходяться Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська області залишаються у "жовтій зоні" епіднебезпеки.

У "помаранчевій" – 9 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

"Зелених" зон в Україні немає від початку переходу на адаптивний карантин.

Коронавірус в Україні

Протягом минулої доби в Україні було зареєстровано 16 тис. 427 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 903 тис. 765 осіб. Одужали 1 млн 453 тис. 766 осіб. ПЛР-тестувань проведено 8 млн 822 тис. 097. Летальних випадків було зареєстровано 38 тис. 658.

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Автор: Людмила Жерновська