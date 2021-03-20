20 березня МОЗ внесло Одеську область до червоного рівня.

З 23 березня у Києві та Одеській області запроваджується «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це інформує міністерство охорони здоров’я.

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Наразі «червоний» рівень діє на території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

20 березня МОЗ внесло Одеську область до червоного рівня за епідпоказниками. Водночас обмеження в південному регіоні посилюють не одразу.

У «помаранчевій зоні» перебуває 11 областей: Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська. Решта – у «жовтій зоні».

Обмеження "червоної зони"

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Яна Ставська