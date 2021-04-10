Кількість жертв пандемії у світі наближається до 3 млн осіб.
Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.
За його інформацією, у світі з початку пандемії станом на сьогоднішній ранок виявлено 134 млн 691 тис. 669 хворих на COVID-19.
2 млн 915 тис. 806 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, одужали – 76 млн 522 тис. 958.
Найбільше хворих померло у США – понад 561 тис., Бразилії – 348,7 тис., Мексиці – 207 тис., Індії – 168,4 тис., Сполученому Королівстві – понад 127,2 тис. й Італії – 113,5 тис.
Україна в загальносвітовому антирейтингу за кількістю хворих перебуває на 16-му місці, між Іраном та Перу.
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