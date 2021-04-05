У Києві відкрили кримінальне провадження проти 18-річної дівчини, яка розмістила оголошення про продаж спецквитків для проїзду у громадському транспорті.
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Як повідомляє прес-служба міської прокуратури, викрито 18-річну киянку, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень.
Вартість спецперепустки становила 200 грн.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення офіційного документа), вирішується питання щодо повідомлення дівчині про підозру.
Транспортний локдаун у Києві
- З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками.
- Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
- Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до поліції через оголошення щодо продажу в Інтернеті спецперепусток для проїзду у громадському транспорті.
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