Мер Києва відповів на запитання журналістів щодо ймовірного продовження локдауну.

Мер Києва Віталій Кличко допускає продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.

Відповідну заяву він зробив в ефірі каналу "Україна 24", відповідаючи на пряме питання журналістів щодо продовження локдауну, а також інформації, що він вже нібито готує відповідне розпорядження.

"Я дуже здивований такою інформацією... Таке рішення приймає не київський міський голова, а комісія ТЕБ та НС. Тобто таких засідань у нас не було. І однозначно поширюється ця інформація з невідомих джерел. Одне можу сказати: дійсно, ми можемо продовжити карантин, тільки виключно будемо виходити з цифр захворюваності і, якщо у нас буде продовжуватись хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статись", - сказав Кличко.

"Зараз четвертий день, коли йдуть обмеження, і наступного тижня ми вже будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю цього. А якщо динаміка знизиться, то карантинні обмеження будуть здійснюватись, як і було запроваджено, до 16-го числа", - підсумував він.

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Автор: Дмитро Захаров