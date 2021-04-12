Ситуація з коронавірусом в Києві / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом у столиці. 

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Як повідомляється на сайті КМДА, міський голова поінформує: 

- яскільки збільшилася кількість хворих на COVID-19 у Києві; 

- для чого потрібен загальнонаціональний локдаун з обмеженням пересування між регіонами країни;

- про подальші рішення щодо обмежень у столиці.

Локдаун у Києві

  • З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками.
  • Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори. 
  • Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун. 
  • Мер Києва Віталій Кличко допускає продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.

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Автор: Дмитро Захаров