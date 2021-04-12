Кличко проводить терміновий брифінг щодо ситуації з COVID в Києві (наживо)

Міський голова має повідомити про подальші рішення щодо карантинних обмежень у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом у столиці. Читайте такожСвяткування Великодня: експерти оцінили ризики спалаху COVID-19 в Україні Як повідомляється на сайті КМДА, міський голова поінформує: - яскільки збільшилася кількість хворих на COVID-19 у Києві; - для чого потрібен загальнонаціональний локдаун з обмеженням пересування між регіонами країни; - про подальші рішення щодо обмежень у столиці. Локдаун у Києві З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун.

Мер Києва Віталій Кличко допускає продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter