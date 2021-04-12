Ситуація з коронавірусом в Києві / УНІАН
Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом у столиці.
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Як повідомляється на сайті КМДА, міський голова поінформує:
- яскільки збільшилася кількість хворих на COVID-19 у Києві;
- для чого потрібен загальнонаціональний локдаун з обмеженням пересування між регіонами країни;
- про подальші рішення щодо обмежень у столиці.
Локдаун у Києві
- З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецперепустками.
- Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.
- Графік руху столичного метро змінили з огляду на локдаун.
- Мер Києва Віталій Кличко допускає продовження жорсткого карантину у Києві до 10 травня.
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