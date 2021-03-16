За останні півтора тижня кількість хворих та госпіталізованих з ускладненнями від коронавірусу в Києві збільшилась вдвічі.
Про це повідомив на терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
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Він назвав динаміку розповсюдження хвороби «загрозливою».
«Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідеміологічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто зробити те, що на сьогодні виключно в компетенції уряду», – зазначив Кличко.
Мер Києва звертається до профільних міністерств й служб посилити контроль за дотриманням карантинних правил в місті: проведення масових зібрань, масковий режим, роботи ресторанів і кафе, заповненість громадського транспорту, проведення спортивних змагань.
Крім того, міський голова вимагає від Кабінету міністрів дозволити місцевим органам самостійно встановлювати карантинні обмеження.
Коронавірус в Україні: статистика
В Україні за минулу добу підтвердили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
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