Кличко назвав динаміку розповсюдження хвороби в Києві "загрозливою".

За останні півтора тижня кількість хворих та госпіталізованих з ускладненнями від коронавірусу в Києві збільшилась вдвічі.

Про це повідомив на терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

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Він назвав динаміку розповсюдження хвороби «загрозливою».

«Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідеміологічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто зробити те, що на сьогодні виключно в компетенції уряду», – зазначив Кличко.

Мер Києва звертається до профільних міністерств й служб посилити контроль за дотриманням карантинних правил в місті: проведення масових зібрань, масковий режим, роботи ресторанів і кафе, заповненість громадського транспорту, проведення спортивних змагань.

Крім того, міський голова вимагає від Кабінету міністрів дозволити місцевим органам самостійно встановлювати карантинні обмеження.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за минулу добу підтвердили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

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Автор: Яна Ставська