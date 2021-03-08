У січні-лютому 2021 року китайський експорт несподівано зріс відразу на 60,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Читайте такожCOVID-19: Швейцарія витратить мільярд франків на безкоштовне тестування населенняПро це пише DW з посилання на дані митного відомства КНР.
Стрімкому відновленню сприяло те, що КНР виготовляє багато товарів, які мають підвищений попит під час пандемії, - медичне обладнання, захисні маски, а також ноутбуки для дистанційної роботи.
Відзначається, що зростання експорту з КНР не було б настільки високим, якби на початку пандемії він не впав на 17%.
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