За словами вірусолога, на сьогодні третина населення України вже перехворіла на коронавірус.

Восени 2021 року в Україні можуть знову ввести локдаун, попри те, що до цього часу вже буде вакцинована частина населення.

Такий прогноз дала вірусолог, завідувач відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко, передає Главред.

За її словами, на сьогодні третина населення України вже перехворіла на коронавірус.

"Тому навесні ми не чекаємо нової хвилі коронавірусу - але це може статися наступної осені. Але і тоді вона буде менш інтенсивною, тому що на той час чимала частина населення вже перехворіє», - зазначила Мироненко.

Тому вірусолог вважає, що уряд може ввести черговий локдаун

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"Тому що його (уряду - ред.) представникам вигідно, щоб всі сиділи вдома, адже заборони, наприклад, для ресторанного бізнесу створюють умови, після яких кожен в цьому бізнесі повинен буде домовитися з контролюючими органами», - вважає вона.

При цьому вірусолог сумнівається, що вакцину від COVID-19 в Україну можуть привезти в придатному стані.

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"Причин для цього кілька. Спеціальних холодильників немає, незрозуміло, хто буде оплачувати транспортування і зберігання. Все це навісити нема на кого - сімейні лікарі зайняті, а санепідемслужби немає. Тобто у нас поки ніхто не готовий до того, щоб прийняти вакцину і забезпечити їй потрібні умови зберігання, а швидкість появи вакцини в Україні буде залежати безпосередньо від цього», - зазначила Мироненко.

Локдаун в Україні в січні

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посиленого карантину в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період заборонялася робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працювали кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Заборонялося відвідування навчальних закладів, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працював громадський транспорт.

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Автор: УНІАН