Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації "в районі 15 лютого".

Державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила календарний план з вакцинації населення від коронавірусу в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів.

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Прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що документ складається з п’яти етапів. Щеплення буде здійснюватися і мобільними бригадами, і у стаціонарних пунктах.

Кому робитимуть вакцини

Першими вакцинують лікарів, які контактують з хворими на коронавірус – стаціонарів й ООС. Другими – пенсіонери 80+ та первинна медична допомога, третіми – громадяни 70+, далі – представники структур держбезпеки, люди віком 65+, співробітники сфери освіти й в останню чергу громадяни від 60 років.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН