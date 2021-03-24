Пандемія коронавірусу у світі закінчиться до кінця 2021, коли більша частина людей вакцинується від цієї хвороби.
Читайте такожУ Держприкордонслужбі пояснили, чим загрожуватиме українцям підробка довідки про коронавірусТаку думку висловила лікар-імунолог, доктор медичних наук Віра Казмірчук в ефір "Апостроф ТВ".
"Пандемія буде зупинена вже зовсім скоро, до кінця 2021 року. Не треба вірити прогнозам в ще більшу хвилю пандемії в 2022 році, її не буде", - заявила імунолог.
За її словами, вакцинація триватиме протягом року, тому зростатиме кількість людей з антитілами до коронавірусу.
"Навіть якщо не вакцинується якийсь відсоток людей, такої страшної ситуації, як зараз, вже не буде. Ми бачимо випадки, коли в одній родині двоє дорослих хворіють, а їхні діти, які вже виробили антитіла, ні", — пояснила лікар.
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