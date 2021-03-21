Втім фахівець додає, що після цього вірус нікуди не зникне.

В більшості країн Європи та в США вакцинація дозволить взяти епідемію коронавірусу під контроль вже до кінця літа, вважає Угур Шахін – один з керівників компанії BioNTech.

Читайте такожГлава Єврокомісії пригрозила AstraZeneca заборонити експорт її вакцини від COVID-19

Як повідомляє «Європейська правда», таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

"У багатьох країнах Європи і США ми, ймовірно, в кінці літа перебуватимемо в ситуації, коли нам не знадобляться локдауни", - вказав Шахін.

Втім, він додає, вірус нікуди не зникне. Мине щонайменше рік, перш ніж людство "опанує ситуацію".

"Будуть спалахи, але вони будуть фоновим шумом. Будуть мутації, але вони не злякають нас", - сказав Шахін.

На переконання експерта, у Німеччині можливо забезпечити вакцинацію 70% німців до кінця вересня, після чого ситуація стане більш контрольованою.

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer стала в грудні 2020 року першою, яка дістала дозвіл на використання в ЄС. Загалом Єврокомісія від імені країн-членів замовила в різних постачальників понад два мільярди доз, зокрема 500 млн доз вакцини BioNTech/Pfizer (їх має бути виготовлено до кінця 2021 року). Утім, через проблеми виробників кампанія масової вакцинації в Євросоюзі досі просувається повільно.

14 лютого ізраїльська медична страхова компанія Clalit оприлюднила результати дослідження щодо ефективності застосування вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech та її американським партнером компанією Pfizer. Згідно з її даними, ефективність цього препарату оцінюється в 94 відсотки.

В МОЗ заявили, що Україна отримає першу партію доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer вже у квітні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров