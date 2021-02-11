У лікаря немає відповіді на питання, чому росіяни не дали світовій спільноті нормальних даних про свою розробку.

Лікар, телеведучий і блогер Євген Комаровський не рекомендує застосовувати російську вакцину від коронавірусу «Супутник V», оскільки даних про неї занадто мало.

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Свою думку про російську розробку він висловив в інтерв'ю «Гордону». Експерт розповів, що "Супутник V " належить до класу так званих векторних вакцин, де в структуру звичайного аденовірусу, яким хворіла практично кожна людина, вбудований як вектор фрагмент коронавірусу. За своєю технологією вона сильно відрізняється від вакцини Pfizer.

"Супутник V" - я допускаю, що це дуже хороша вакцина. При цьому допускаючи, розуміючи, як реалізується міжнародний маркетинг в російській фармпромисловості, Я розумію, що вони могли проср*ти, вибачте, все, що тільки можна», - зазначив він.

У Комаровського немає відповіді на питання, чому росіяни не дали всіх даних про свою вакцину. Він розглядає два варіанти - або це прорахунок в Інформаційній політиці, або вакцина просто неякісна.

"Коротше кажучи, головне для мене: дійсно, я на сьогодні не можу рекомендувати своїм глядачам "Супутник V". Не тому, що це російська вакцина, а перш за все тому, що у мене немає нормальних, цивілізованих протоколів, статей, за якими я б розумів, як це все проходить випробування. Тому я допускаю, що є певні проблеми", - сказав він.

Комаровський вказав, що при презентації вакцини в РФ заявили, що до Нового року прищеплять 30 мільйонів осіб. У підсумку щеплення отримали менше мільйона осіб.

Напередодні Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу.

"Супутник V": Російська вакцина від коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спыльноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: УНІАН