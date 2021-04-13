Медик отримав дозу препарату Covishield.

Лікар, телеведучий і блогер Євген Комаровський отримав дозу вакцини від коронавірусу Covishield (AstraZeneca).

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Фотографію з ампулою препарату медик опублікував у своєму Telegram-каналі.

"А ось і моя доза приспіла. Тепер буду чекати активації чіпа і завантаження оновлень. Білл і Марік обіцяли мені преміум версію з можливістю підключення до засідань світового уряду", - пожартував Комаровський.

Вакцинація в Україні: головне

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення почали робити вакциною Covishield - виробленим в Індії за Ліцензією препаратом AstraZeneca.

Всього Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин різних виробників.

7 квітня Степанов повідомив, що Національний план вакцинопрофілактики COVID-19 передбачає алгоритм вакцинації більшості дорослого населення України до кінця 2021 року.

За його словами, план визначає мінімальну кількість щеплень, які може зробити Українська медична система для охоплення 70% населення - майже 6 млн щеплень на місяць, або 270 тис. на добу без вихідних.

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Автор: Дмитро Захаров