Нещеплені діти легко переносять хворобу, проте через це коронавірус перемогти складніше, переконаний доктор.

Батькам під час пандемії вкрай бажано прищеплювати своїх дітей вакциною від коронавірусу, навіть якщо вони молодше 12 років.

Таку думку висловив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Прищеплювати однозначно. В першу чергу тому, що діти "вбивають" дорослих. Діти можуть хворіти в легкій формі. А при легкій формі захворювання можуть бути проблеми з рівнем утворення антитіл. І саме такі люди, які перенесли хворобу легко і з малим рівнем антитіл, є об'єктами, де відбувається мутація вірусу", - заявив Комаровський.

Читайте такожДо 500 трупів на день: Комаровський спрогнозував потужний стрибок COVID-19Він також висловив думку, що на психіці дітей локдаун позначився вкрай негативним чином.

"Тому що діти нормально не комунікують, сидять вдома, замикаються в кімнатах з чіпсами і дивляться всяку нісенітницю в Інтернеті, тому ні про який нормальний психічний стан мова йти не може. І це серйозна проблема", - підкреслив лікар.

Раніше Комаровський розповів, як батьки можуть уберегти своїх дітей від COVID-19. За словами лікаря, перш за все, батьки повинні дотримуватися протиепідеміологічних заходів, бути самі вакциновані і якомога частіше провітрювати приміщення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус у дітей: що варто знати

Автор: Віолетта Орлова