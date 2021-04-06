Затриманих за порушення комендантської години змусили синхронно присідати 100 разів.

У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, якого поліція змусила виконати 300 вправ на присідання.

Читайте такожУ Харкові ковід-лікарні переповнені пацієнтами, є нестача киснюПро це BBC повідомила його сім'я.

За їх словами, Даррена Манаог Пенаредондо зупинили офіцери поліції після 18:00.

Затриманих за порушення комендантської години змусили синхронно присідати 100 разів. Якщо їм не вдавалося зробити це одночасно, їх змушували присідати знову. У підсумку група виконала 300 вправ.

Чоловік повернувся додому о 06:00 і поскаржився на біль. За словами його мешканки Рейшелін Бальс, Даррен "насилу ходив, просто повзав". Наступного дня він впав і перестав дихати. Невдовзі чоловік помер.

Мер міста наказав начальнику поліції провести ретельне розслідування. Він назвав таке покарання тортурами.

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Автор: Людмила Жерновська