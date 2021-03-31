Новий локдаун у Києві може бути набагато жорсткішим за всі попередні / УНІАН
Карантинні заходи в столиці можуть стати ще жорсткішими. Верховна Рада може розглянути питання введення в Києві комендантської години - заборони на переміщення вулицями після 22:00.
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Про це з посиланням на високопоставлене джерело в МВС повідомляє "Сегодня".
За словами співрозмовника журналістів, питання найімовірніше буде розглянуто Радою 6 квітня, у вівторок. Імовірність позитивного рішення він оцінює як високу, оскільки ситуація з коронавірусом у Києві стала критичною.
Локдаун в Києві
- З 5 квітня в Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.
- З наступного тижня весь громадський транспорт у Києві, у тому числі метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.
- Також закриваються всі садочки і школи.
- Роботу продуктових ярмарків тимчасово зупиняють з 1 квітня. Водночас заклади громадського харчування зможуть працювати тільки «на винос» або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.
- Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.
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