Кількість людей, які померли через коронавірус у світі, досягла двох мільйонів.

Через зростання кількості хворих COVID-19 у Лівані запровадили надзвичайний стан, який передбачає цілодобову комендантську годину.

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Людям заборонили виходити з дому навіть для походів за продуктами та тренувань.

Обмеження почалися 14 січня і триватимуть до ранку 25 січня. На вулицю дозволили виходити тільки окремим категоріям людей - зокрема журналістам і медикам.

Такий крок влади країни є реакцією на складну ситуацію з поширенням COVID-19.

Коронавірус у світі: статистика

Кількість людей, які померли через коронавірус по всьому світу, досягла 2 млн.

Всього COVID-19 був виявлений більш ніж у 93,5 млн осіб в 191 країні світу.

Найбільше смертей від COVID-19 зареєстровано у США (390 649). Країна із 23,4 млн випадків зараження також займає перше місце за кількістю тих, що заразилися. Наступними за кількістю летальних випадків йдуть Бразилія (207 095) та Індія (151 918).

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Автор: УНІАН