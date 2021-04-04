Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не хотів би, щоб в Україні вводили комендантську годину.
Читайте такожЗеленський підписав указ вакцинувати більшість населення до кінця рокуВ ефірі телеканалу "Україна 24" Разумков відповідаючи на питання: "Чи буде введено комендантську годину" сказав, що з його введенням "ситуація досить непроста".
"Я б не хотів, щоб це сталося. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан", - сказав він.
При цьому нагадав, що спочатку має бути з цього приводу указ президента України, а після цього рішення приймається на засіданні Верховної Ради України.
"Це досить непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID - 19 ми змушені були піти на такий захід".
Як відомо, відповідно до статті 18 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", у разі введення надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як зокрема введення комендантської години.
Довідка УНІАН. Комендантська година - це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу. На зазначеній території посилюється патрулювання та охорона об'єктів, а також вводиться пропускний режим.
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